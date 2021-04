Trombosespecialist UZ Leuven: “Wie trombose wil voorkomen, moet zich net wél laten vaccineren”

Meldingen van een trombose na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin zijn uiterst zeldzaam, het risico bij een Covid-19-infectie is daarentegen hoog. Dat heeft trombosespecialist Thomas Vanassche zaterdag gezegd op de wekelijkse Q&A van de taskforce vaccinatie. “Wie bezorgd is om een trombose, laat zich best vaccineren tegen Covid-19”, klinkt het.

Professor Thomas Vanassche, specialist bloedings- en vaatziekten aan UZ Leuven en vice-voorzitter van de Belgische Vereniging voor Trombose en Hemostase, gaf duiding over de mogelijke link tussen het coronavaccin van AstraZeneca en het voorkomen van tromboses bij personen die met dat vaccin ingeënt werden. Op dit moment zijn er over heel Europa en het VK zowat 200 gevallen van tromboses gekend, op een totaal van 34 miljoen gevaccineerde personen. Op dit moment zijn er 18 fatale gevallen gekend.

Volgens professor Vanassche is er al langer een zeldzame nevenwerking gekend bij immuun-activaties zoals vaccinaties, maar ook infecties of ontstekingen. Daarbij wordt een willekeurige antistof gevormd die bloedplaatjes gaat activeren en zo leidt tot een bloedklonter. “Dit extreem zeldzaam fenomeen kan dus na vaccinatie plaatsvinden, maar er is nog geen link vastgesteld met een specifiek type vaccin”, benadrukt Vanassche.

De kans dat er zich een trombose voordoet bij een effectieve COVID-19 infectie, is bovendien vele malen hoger dan de kans op deze zeldzame verwikkeling na vaccinatie: precieze cijfers zijn er niet, maar tussen de 10 tot zelfs 60 procent van gehospitaliseerde coronapatiënten maakt een trombose door. “Wie bezorgd is om een trombose, laat zich dus best vaccineren tegen COVID-19”, besluit Vanassche.

Op dit moment zijn er overigens nog geen risicofactoren vastgesteld voor de nevenwerking na vaccinatie. “Er zijn op dit moment nog geen geslachtsgebonden factoren vastgesteld bij deze nevenwerking”, zegt Vanassche. “Klassieke tromboses komen daarentegen veel vaker voor bij vrouwen. Dat verschil is nog groter bij de jongere leeftijdsgroepen.”

