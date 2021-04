Saudi-Arabië executeert drie soldaten voor hoogverraad

In Saudi-Arabië zijn zaterdag drie soldaten geëxecuteerd wegens hoogverraad. Volgens het ministerie van Defensie in Riyad werden ze schuldig bevonden aan collaboratie met een vijand van de monarchie en het schaden van de militaire belangen van het land. Dat meldt het overheidsgecontroleerde persbureau SPA.

Over welke vijand het gaat, verduidelijkte het leger van het streng religieuze soennitische koninkrijk niet. De drie werden wel in het militaire hoofdkwartier van de zuidelijke regio nabij de grens met Jemen geëxecuteerd. Saudi-Arabië leidt al langer een internationale coalitie die in het straatarme vernielde buurland de sjiitische Houthi-rebellen bestrijdt. De voorbije maanden dreven de Houthi’s, die gesteund worden door de Saudische aartsrivaal Iran, de aanvallen tegen Saudi-Arabië op.

De Saudische coalitie is al sinds 2015 betrokken in het bloederige conflict in Jemen. De Saudi’s houden de erkende regering recht in de strijd tegen de rebellen. Die controleren de hoofdstad Sanaa en grote delen van het noorden van het land.

Zo gaat ook de strijd nabij Marib ongehinderd voort. De stad is het laatste regeringsbolwerk in het noorden. Officieren van het overheidsleger spreken zaterdag van 53 gesneuvelden aan beide zijden op 24 uur tijd. Er wordt gevochten in Kassara en Machjaa, ten noordwesten van de stad. De regio rond Marib is olierijk, sinds februari pogen de Houthi’s er voet aan grond te krijgen, aldus dezelfde bronnen.