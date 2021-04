Minstens zes doden na aardbeving op Indonesische eiland Java

Bij een aardbeving zaterdag in het oosten van het Indonesische eiland Java, zijn al zes doden geteld. De beving had een kracht van 6 op de Schaal van Richter. Het epicentrum lag op zo’n 90 kilometer ten zuidwesten van Malang, op 25 kilometer diepte.

De slachtoffers vielen in de buurt van Lumajang en Malang in de provincie Oost-Java. De meesten kwamen om door vallende brokstukken. Daarnaast is er ook sprake van minstens één zwaargewonde. De schade zou nog meevallen. Meerdere dorpen zijn geëvacueerd.

In Indonesië gebeuren er regelmatig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Het land bevindt zich dan ook op een belangrijke tektonische breuklijn, in de zogenaamde Ring of Fire.