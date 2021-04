Kwaad opzet uitgesloten bij grote brand in Opwijk, gemeente richt steunfonds op voor slachtoffers

Opwijk - De brand die vrijdagnamiddag heeft gewoed in Opwijk, kende een accidentele oorzaak. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen van de branddeskundige, zo meldt het parket Halle-Vilvoorde. Bij de brand zelf vielen geen gewonden, maar één van de personen die geëvacueerd was uit het uitgebrande appartementsgebouw, een 92-jarige vrouw, overleed vrijdagavond wel aan de gevolgen van een hersenbloeding.

De brand in de appartementsgebouwen in de Kloosterstraat ontstond vrijdagnamiddag omstreeks 14.40 uur op de derde verdieping van één van de appartementen, en kende een snelle uitbreiding. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de daken van de verschillende flats. Het hele gebouw, dat zowat 36 appartementen telt, werd ontruimd, net als een aanpalend gebouw. Omstreeks 17 uur had de brandweer het vuur onder controle, maar het nablussen nam nog enkele uren in beslag. De brandweer bleef ook heel de nacht ter plaatse om eventuele heropflakkeringen te voorkomen.

Gemeente richt steunfonds op voor slachtoffers

Alle bewoners, een klein honderdtal, werden opgevangen, eerst in een gemeenschapscentrum en vervolgens in een nabijgelegen school. Intussen is duidelijk geworden dat de 36 appartementen door de brand onbewoonbaar zijn. De bovenste verdiepingen zijn door het vuur volledig verwoest en de ondergelegen verdiepingen hebben waterschade opgelopen.

De gemeente Opwijk richt dan ook een steunfonds op voor de slachtoffers van de brand. Zowat alle bewoners hebben heel wat persoonlijke spullen verloren. Bij de brand zelf vielen geen gewonden, maar één van de personen die geëvacueerd was uit het uitgebrande appartementsgebouw, een 92-jarige vrouw, overleed vrijdagavond wel aan de gevolgen van een hersenbloeding.

LEES OOK. Patrick verloor zijn moeder na brand in Opwijk: “We krijgen een dubbel drama te verwerken” (+)

“De solidariteit bij de Opwijkenaren is groot”, zegt burgemeester Inez De Coninck. “Gisteren kwamen al heel wat mensen langs met nachtkledij, babyspullen en toiletgerief. Daarvoor was een inzamelpunt voorzien, maar door het grote aanbod hebben we het inzamelpunt vervroegd gesloten. We vragen nu om geen spullen meer te brengen naar het inzamelpunt. Na rondvraag bij de slachtoffers lijkt de nood aan materiële zaken op dit moment ook eerder beperkt.”

Heel wat inwoners van de Vlaams-Brabantse gemeente hebben gevraagd wat ze konden doen voor de getroffen gezinnen, en om te vermijden dat de slachtoffers overstelpt zouden worden met kledij, huisraad en speelgoed, heeft het gemeentebestuur een steunfonds opgericht waar iedereen een bijdrage kan storten. Giften kunnen gestort worden op de noodrekening van Gemeentebestuur Opwijk: BE70 0910 2245 5125 met mededeling: Fonds brand Kloosterstraat.

“Als zou blijken dat de komende weken toch specifiek nood is aan bijvoorbeeld huishoudelijk gerief, doen we een oproep via onze gemeentelijke website en facebookpagina”, gaat de burgemeester verder. “We stellen ook vast dat verschillende Opwijkse verenigingen acties op poten zetten om de slachtoffers te steunen, maar we wijzen er wel op dat die coronaproof moeten verlopen, en dat iedere initiatiefnemer vooraf advies moet vragen bij het evenementenloket. Om een duidelijk zicht te hebben, roepen we op om alle initiatieven te registreren bij het gemeentebestuur via www.opwijk.be/actie-brand-kloosterstraat. Ook de opbrengsten van deze acties kunnen gestort worden op het gemeentelijk steunfonds.”