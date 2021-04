Brazilië krijgt nieuw Christus-standbeeld, groter dan dat van Rio

In een klein stadje in het zuiden van Brazilië komt er een nieuw standbeeld van Christus, dat dat van Rio moet overtreffen.

De ‘Cristo Redentor’ (Christus de Verlosser) kijkt al bijna negentig jaar vanop de Corcovado-heuvel uit op de wereldberoemde badplaats Rio de Janeiro. Het beeld is 38 meter hoog en een belangrijke toeristische trekpleister.

Maar nu wordt er dus een grote exemplaar gebouwd, in Encatando, een stadje in het zuiden van Brazilië met slechts 22.000 inwoners. De bouw is deze week gestart en zou tegen eind dit jaar moeten afgerond zijn. Dit beeld zal alles samen 43 meter hoog zijn, waarmee het één van de grootste ter wereld wordt. Binnen in het beeld komt een lift die naar een uitkijkpunt leidt.

“Dit is zeker een dag van feest, van devotie”, verklaarde Gilson Conzatti als zoon van de ex-burgemeester en initiatiefnemer van het project op sociale media. Zijn vader overleed vorige maand aan de gevolgen van Covid-19.

Het beeld in Encantado komt bovenop een heuvel te liggen. De bedoeling is ook hier om toeristen naar de regio te lokken. Het beeld werd ontworpen door een priester; de uitwerking gebeurt door de beeldhouwers Genesio en Markus Moura, vader en zoon. Het project kost ongeveer 295.000 euro: geld dat er kwam via giften.