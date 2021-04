Leger veroordeelt 19 demonstranten ter dood in Myanmar: “Ze willen mensen opjagen door dwang en geweld”

Foto: via REUTERS

Het leger van Myanmar heeft 19 personen ter dood veroordeeld, zo klaagt de ngo Human Rights Watch aan. Het gaat om de eerste terdoodveroordelingen sinds de staatsgreep van 1 februari. Dit toont volgens HRW aan dat het leger bereid is om de praktijken van dertig jaar geleden – toen Myanmar nog Birma heette – opnieuw toe te passen.

De 19 burgers werden veroordeeld door de krijgsraad. Ze werden opgepakt in de sloppenwijk van Okkalapa, in de buurt van de oude hoofdstad Rangoon, en worden beticht van diefstal of moord.

Volgens Human Rights Watch wil het leger met de terdoodveroordelingen waarschijnlijk een afschrikkingseffect creëren. “Hun bedoeling is om mensen op straat op te jagen door dwang en geweld”, aldus de ngo.

Noorwegen sprak zaterdag al zijn afkeuring uit voor het gebruik van de doodstraf. Het Scandinavisch land riep de bewindvoerders in Myanmar op de straf niet toe te passen.

Bij de protesten tegen de staatsgreep van 1 februari in Myanmar zouden al zeker 618 burgers om het leven zijn gekomen. Het protest -onder de vorm van betogingen en stakingen- is nog niet gaan liggen. Op 20 april wil de VN-vertegenwoordiger voor Myanmar een top over het conflict beleggen.