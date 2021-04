Dan toch: Noa Lang in selectie van Club Brugge voor topper tegen Anderlecht

Noa Lang is dan toch op tijd fit geraakt bij Club Brugge. De Nederlandse smaakmaker was onzeker voor het topduel tegen Anderlecht, maar werd door coach Philippe Clement toch opgenomen in de selectie zaterdag.

Lang werkte deze week geen volledige groepstraining mee sinds zijn blessure die hij opliep bij Jong Oranje en Clement deed vrijdag nog mysterieus over zijn selectie van komende zondag. Een stukje zand in de ogen strooien bleek het dus, maar het is nog steeds onwaarschijnlijk dat Lang in de basis zal beginnen zondag. Wie wel ontbreekt is Nabil Dirar. De rechtermiddenvelder sukkelt met de hamstring en was ook afwezig op training.

Club Brugge liet voor alle duidelijkheid wel een brede selectie van 22 spelers los, waardoor het nog helemaal niet zeker is dat Lang effectief zal spelen maar alvast wel de opwarming zal meedoen. Daarna kan nog beslist worden over zijn fitheid op wedstrijddag.