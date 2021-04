Prins Harry komt naar begrafenis van zijn grootvader, Meghan Markle niet

De Britse prins Harry zal zaterdag aanwezig zijn op de begrafenis van zijn grootvader, prins Philip. Zijn zwangere echtgenote Meghan Markle blijft op doktersadvies in de Verenigde Staten.

De begrafenis van prins Philip gaat volgende week zaterdag om 15 uur lokale tijd (16 uur Belgische tijd) door in de kapel van St. George in het kasteel van Windsor, de thuisbasis van de Britse koningin Elizabeth II. Dat maakte Buckingham Palace bekend.

VIDEO. Britten eren prins Philip met 41 saluutschoten

Kleinzoon prins Harry, die momenteel in Californië woont, zal op de begrafenis aanwezig zijn. Het zal de eerste keer zijn dat Harry terug in het Verenigd Koninkrijk vertoeft sinds zijn breuk met de koninklijke familie en zijn verhuizing naar de Verenigde Staten vorig jaar. Het zal ook de eerste keer zijn dat hij oog in oog staat met zijn familie na het explosieve interview met Oprah Winfrey.

Andere namen van personen die de uitvaartdienst gaan bijwonen, werden niet bekendgemaakt.

Geen Meghan

Zijn echtgenote Meghan Markle zal echter niet aanwezig zijn op de begrafenis, aldus Buckingham Palace. Volgens een woordvoerder van het paleis was Markle – die in de zomer een tweede kindje verwacht – nochtans van plan om de oversteek te maken, maar zou de dokter van het koppel geen groen licht hebben gegeven voor de reis.

De begrafenis wordt volgens het paleis “een ceremoniële koninklijke begrafenis”, maar geen staatsbegrafenis. Dat was de wens van prins Philip zelf. Die zal ook plaatsvinden in beperkte kring, met maximaal 30 personen die de coronamaatregelen zullen naleven. De dienst zal wel rechtstreeks uitgezonden worden op televisie. Bij de start van de begrafenis, zal in heel Groot-Brittannië een minuut stilte worden gehouden. In de aanloop naar de begrafenis gelden er ook acht dagen van nationale rouw.