Nieuwe arrestatie in verband met aanslag in Wenen eind vorig jaar

In Wenen is een man opgepakt in verband met de aanslag van 2 november in de Oostenrijkse hoofdstad, waarbij vier mensen werden doodgeschoten door een sympathisant van terreurgroep IS. Dat heeft het parket zaterdag bekendgemaakt.

De verdachte, een 21-jarige Oostenrijker van Egyptische afkomst, werd vrijdag volgens lokale media gearresteerd in het huis van zijn ouders, in een buitenwijk van Wenen. Volgens onderzoekers heeft hij mogelijk samengewerkt met Kujtim Fejzulai, de doodgeschoten dader van de aanslag. Mogelijk was de man ook op de hoogte van de voorbereidingen van Fejzulai.

Een tiental andere verdachten die na de aanslag gearresteerd werden, zit nog steeds in hechtenis, maar is nog niet aangeklaagd, aldus het parket.

Kujtim Fejzulai had in juli vorig jaar geprobeerd munitie te bemachtigen in Slovakije. De Slovaakse geheime diensten hadden Oostenrijk hierover geïnformeerd, maar dat leidde niet tot concrete acties. Op 2 november schoot hij op verschillende plaatsen in Wenen in totaal vier willekeurige voorbijgangers dood, 22 anderen raakten gewond. Hij was een sympathisant van de terroristische organisatie Islamitische Staat.

De 20-jarige dader werd in april 2019 al eens veroordeeld tot een celstraf omdat hij zich wilde aansluiten bij jihadistische strijders in Syrië, maar werd in december 2019 al vrijgelaten.