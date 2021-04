Emotionele Steven Defour in de bloemetjes gezet bij mogelijk laatste thuismatch voor KV Mechelen

De wedstrijd tussen KV Mechelen en Zulte Waregem was voor Steven Defour mogelijk de laatste match ooit Achter de Kazerne. De 32-jarige Mechelaar kondigde deze week aan dat hij na dit seizoen de voetbalschoenen aan de haak hangt en werd voor de aftrap gehuldigd.

Als KV Mechelen Play-off 2 niet haalt, was vandaag de laatste keer dat Steven Defour de grasmat in Mechelen betrad als speler. En dat werkte bij velen in op de emoties. Ook bij Defour zelf. Zelfs zonder een vol stadion werd de ex-Rode Duivel duidelijk emotioneel.

Volg hier LIVE KV Mechelen-Zulte Waregem!