Grote winkels trekken er weg en dat is slecht nieuws: zo wil Vlaams Parlement jouw dorpskern behoeden voor leegstand

Eén op tien winkels in Vlaanderen staat leeg en de grote economische klap van de coronacrisis moet nog komen. Bovendien mikken grote supermarkten steeds meer op de grote steenwegen, waardoor er minder volk in het centrum komt. De drie Vlaamse meerderheidspartijen komen daarom met een plan om de dorps- en stadscentra overeind te houden. “Als gemeenten laten betijen, moeten ze soms vaststellen dat het te laat is”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne.

Eind dit jaar zullen er 27.000 panden leeg staan, dik drieduizend meer dan nu volgens de schatting van onderzoeksbureau Locatus. In percentages is dat 13,3 procent. Voor een stuk is dat te wijten aan ...