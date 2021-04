Borussia Dortmund klopt Suttgart, Bayern München blijft steken op gelijkspel

In Duitsland heeft Borussia Dortmund, zonder Thomas Meunier, Thorgan Hazard en de geblesseerde Axel Witsel in de basis, op de 28e speeldag met 2-3 gewonnen van VfB Stuttgart.

Sasa Kalajdzic scoorde in de 17e minuut de 1-0 en dat was meteen ook de ruststand. Na amper twee minuten in de tweede helft maakte Jude Bellingham de gelijkmaker (47e). Vijf minuten later vond ook Marco Reus (52e) de weg naar het doel voor de 1-2. Daniel Didavi hing de bordjes weer gelijk op een assist van Tanguy Coulibaly (78e). Bellingham werd in de 79e minuut vervangen door Thorgan Hazard en een minuut later scoorde Ansgar Knauff op aangeven van Erling Haaland de 2-3.

In de stand blijft Dortmunt vijfde, op negentien punten van Bayern München. De gehavende leider bleef tegen Union Berlin steken op een 1-1-gelijkspel.