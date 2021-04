Australische fotografe June Newton overleden

De Australische fotografe June Newton, de weduwe van Helmut Newton, is overleden in Monte-Carlo op 97-jarige leeftijd. Dat maakte de stichting Helmut Newton, die ze oprichtte in Berlijn en waarvan ze voorzitter was, zaterdag bekend.

June Newton werd in Australië geboren als June Brown. Ze leerde haar echtgenoot Helmut Newton - die uitgroeide tot een Europese fotograaflegende - kennen op 24-jarige leeftijd, toen ze nog acteerde.

June rolde als bij toeval in de fotografie, toen ze in 1970 haar echtgenoot moest vervangen bij een reclamecampagne. Ze werd snel beroemd als portretfotografe, met foto’s van heel wat beroemdheden zoals Yves Saint-Laurent, Billy Wilder, Catherine Deneuve, Nicole Kidman of Madonna. Ze werkte voor verschillende magazines, zoals Vanity Fair, Elle of Vogue.

Het echtpaar Newton was meer dan zestig jaar getrouwd. In 2004 kwam Helmut om bij een verkeersongeval in Los Angeles.