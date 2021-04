Niemand weet of AstraZeneca zeldzame bijwerking ook echt veroorzaakt, maar dokters kennen ze van bij ander medicijn

De uiterst zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin waarbij een bloedplaatjestekort in combinatie met bloedklonters optreedt, heeft niets te maken met klassieke trombose. Dat heeft cardioloog Thomas Vanassche van het UZ Leuven zaterdag gezegd tijdens de wekelijkse persbriefing van de taskforce vaccinatie. “Wie trombose wil voorkomen, moet zich net wél laten vaccineren,” klonk het. Want wie in het ziekenhuis belandt met corona maakt tot 60 procent kans op een trombose, veel meer dan de 0,0006 procent na vaccinatie met AstraZeneca.