Fred Erdman: de trouwe partijmilitant die “uit noodzaak” SP-voorzitter werd

Fred Erdman, gewezen voorzitter van de socialistische partij, is zaterdag onverwachts overleden op 87-jarige leeftijd. De Antwerpenaar stond mee aan de wieg van onder meer de euthanasiewet en de verstrengde antiracismewetgeving, maar zal ook herinnerd worden voor zijn rol als interim-voorzitter van de SP.

Erdman werd op 13 augustus 1933 in Antwerpen geboren. Zijn vader was een uit Polen ingeweken jood die in de diamantsector werkte. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest hij twee jaar lang onderduiken. Erdman ...