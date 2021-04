Familie verliest drie appartementen in uitslaande brand in Opwijk: grootmoeder sterft van emotie

Zowel Karolien als haar vader Patrick De Wulf zijn door een zware brand in het Vlaams-Brabantse Opwijk hun appartement kwijt. Maar veel erger: Gaby ‘mémé’ De Puydt (91), hun grootmoeder en moeder die ook in een van de aanpalende appartementen woonde, overleefde de brand niet. “We konden haar eerst met succes op haar rollator uit de brand redden. Vrijdagavond is ‘mémé’ dan bezweken na een hersenbloeding.”

Patrick en zijn vriendin Hilde waren vrijdag in de vroege namiddag even gaan wandelen toen de vlammenzee in een sneltempo hun appartement verwoestte. “We waren amper tien minuten op wandel toen we plots ...