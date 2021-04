Stekker uit (niet zo) sociaal experiment ‘The social house’: waar is het misgegaan?

Westouter -

Na nog geen zes volle dagen is The Social House vroegtijdig op slot gegaan. De influencers die bij wijze van experiment in het West-Vlaamse huis samenhokten en via social media de buitenwereld lieten meekijken, kregen steeds meer bedreigingen te slikken. De vuurpijlen die vrijdag richting het huis afgestoken werden, vormden de druppel.