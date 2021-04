Voor het eerst bewegend beeld van Mars: NASA zit klaar voor eerste heli-vlucht op de rode planeet

Als de weergoden het toelaten dan vliegt zondagnacht voor het eerst een helikopter op Mars. Het is een primeur die de Amerikanen graag vergelijken met de allereerste gemotoriseerde vlucht van de gebroeders Wright op aarde, 117 jaar geleden. De link met de gebroeders Wright werd zelfs ingebed in de helikopter ‘Ingenuity’.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft aan alles gedacht om er een historisch moment van te maken. Het helikoptertje Ingenuity (Vindingrijkheid in het Nederlands) moet een plekje in de geschiedenisboeken verwerven, pal naast de Wright Brothers. Zij maakten in 1903 de eerste vlucht op aarde. Om de link te beklemtonen werd een stukje zeildoek van de Wright Flyer gemonteerd onder het zonnepaneeltje van de Ingenuity.

De eerste vlucht van de broers duurde welgeteld twaalf seconden. Het helikoptertje zal op Mars nauwelijks beter doen: veertig seconden en niet meer dan drie meter boven het planeetoppervlak. Dat klinkt weinig indrukwekkend, maar schijn bedriegt. De luchtdruk op Mars is maar één procent van die op aarde. Het opstijgen op de rode planeet staat gelijk aan het vliegen op een aardse hoogte van dertig kilometer. Geen helikopter vloog ooit zo hoog. Zelfs passagiersvliegtuigen vliegen meer dan dubbel zo laag.

Om van de grond te komen moeten de rotorbladen, spanwijdte 2,5 meter, zo’n 50 keer per seconde draaien. En dat om een object van nauwelijks 2 kilogram van de grond te krijgen op een planeet waar de zwaartekracht gevoelig lager is. Veel verkenningstochten of interessante metingen zal Ingenuity niet maken. Het toestel reisde mee met de Perseverance-rover (die in februari landde, red.) om een vijftal korte demonstratievluchten te houden. Mits succes wil NASA in de toekomst meer helikopters en drones uitsturen voor de verkenning van het Marsoppervlak.

Voor de eerste beelden is het wellicht wachten tot maandag. Ondanks de bescheiden vlucht zouden die best spectaculair kunnen zijn. Voor het eerst zullen er bewegende beelden komen van het uitgestrekte woestijnlandschap van Mars met daarin de Perseverance-rover. “Ze zullen inspirerend zijn”, zegt projectmanager MiMi Aung. Het risico op mislukking is gering. De helikopter werd uitgebreid test in een vacuümkamer die voor 99 procent luchtledig werd gezogen. Het spannendste moment is eigenlijk al achter de rug. Dat was de landing en ontplooiing van het toestel op Mars. De vlucht van Ingenuity zal eindigen in een crash. “In de vijfde vlucht gaan we onbekende zones opzoeken”, zegt Aung. “Een veilige landing is onwaarschijnlijk.”