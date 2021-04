Broer van Antwerps IS-boegbeeld schrijft boek: “Er is zoveel recht te zetten”

Voor moslims begint op 13 april de vastenmaand Ramadan. Een periode waarin families samenkomen om te eten en bij te praten. Maar wat als een zoon de terreuraanslagen in Brussel vijf jaar geleden opeiste? Borgerhoutenaar Hicham Chaib was ‘de sheriff van IS’. Zijn jongere broer Mohamed Amin (27) brengt deze zomer een boek uit, waarin hij vertelt welke impact de keuze van zijn broer had op zijn familie. “Het is mijn levenswerk om te beletten dat er nieuwe geradicaliseerde Hichams opstaan.”