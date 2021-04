Penalty of niet? FC Barcelona voelt zich tekortgedaan na strafschopfase in Clasico

Een topwedstrijd: daar hoort een strafschopdiscussie van formaat bij. Dat was niet anders dan bij de Clasico tussen Real Madrid en FC Barcelona (2-1).

Martin Braitwaithe wilde een weggewerkte bal van Real Madrid ophalen aan de zijlijn, maar werd achteraan aangelopen door Mendy. De ref wilde niet weten van een fout, ook de VAR kwam niet tussen om de bal op de stip te leggen.

Achteraf was FC Barcelona-coach Ronald Koeman bijzonder teleurgesteld. “In de eerste helft waren we niet goed, in de tweede ging het beter. Ik vraag gewoon aan refs om beslissingen te durven nemen. Het was een penalty… Het was heel duidelijk. Maar we moeten het accepteren en erover zwijgen. Het was duidelijk, héél duidelijk”, klonk het bij de Spaanse pers.