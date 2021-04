Aantal overlijdens stijgt met bijna 50 procent, ziekenhuisopnames blijven lichtjes dalen

In de week van 4 tot en met 10 april werden elke dag gemiddeld 249,7 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 7 procent in vergelijking met een week geleden. Dat blijkt zondagmorgen uit de voorlopige cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Momenteel liggen er wel nog altijd 3.027 mensen met COVID in het ziekenhuis (+4 procent), van wie er 905 op de afdeling intensieve zorg liggen (+10 procent).

In de week van 1 tot en met 7 april werden dagelijks ook gemiddeld 3.599 nieuwe coronabesmettingen geteld, wat een daling is met 21 procent op weekbasis. Een deel van de verklaring moet wel gezocht worden bij het aantal tests dat in diezelfde periode met 29 procent is gedaald. De positiviteitsratio is zelfs licht gestegen naar 8,4 procent.

Het aantal sterfgevallen is opmerkelijk gestegen. In de eerste week van april werden gemiddeld 42,7 coronadoden per dag geteld. Dat is een stijging met maar liefst 49,5 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal zijn in België nu al 23.428 mensen overleden na een coronabesmetting.

Tot slot blijkt uit de gegevens nog dat zeker 1,779 miljoen Belgen een eerste prik met een coronavaccin hebben gekregen, wat neerkomt op 15,5 procent van de bevolking. Er kregen ook al bijna 616.000 mensen een tweede dosis.