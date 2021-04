21 mijnwerkers zitten vast in Chinese kolenmijn

In de regio Xinjiang, in het noordwesten van China, proberen reddingsdiensten zondag 21 mijnwerkers uit een kolenmijn te halen. De mijnwerkers kwamen vast te zitten door een overstroming, zo melden de Chinese media.

Het ongeval deed zich zaterdagavond voor in Fengyuan. Medewerkers van de mijn waren toen bezig met onderhoudswerken, zegt het nieuwsagentschap Xinhua. Acht van de 29 aanwezigen konden gered worden. Reddingswerkers hebben intussen ook al 12 van de resterende 21 werknemers kunnen lokaliseren. Er wordt onder meer geprobeerd om water uit de ondergelopen mijngangen te pompen.

In de Chinese mijnen gebeuren wel vaker ongelukken. In januari zaten in het oosten van China 22 mijnwerkers bijna twee weken vast nadat een explosie de ingang van de mijn had geblokkeerd. Elf mensen konden gered worden, tien overleden en één mijnwerker is als vermist opgegeven.