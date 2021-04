Jihadisten vallen humanitaire voorzieningen aan in Nigeria

Jihadisten die banden hebben met de terreurorganisatie Islamitische Staat, hebben zaterdag in de Nigeriaanse stad Damasak humanitaire voorzieningen aangevallen. Dat hebben medewerkers van hulporganisaties meegedeeld.

De aanval wordt uitgevoerd door Iswap (Islamitische Staat in West-Afrika), een splintergroep van Boko Haram. Volgens humanitaire hulpverleners is er zaterdagavond laat nog altijd sprake van geweld. “De Iswap-strijders zijn nog steeds in Damasak, rijden door de straten, lossen schoten en steken humanitaire voorzieningen in brand.” Een gebouw van een ngo werd in brand gestoken en het vuur breidt zich uit naar een VN-basis, zo klinkt het. Ook de lokalen van drie andere ngo’s werden vernield.

Damasak ligt in het noordoosten van Nigeria. De regio wordt al sinds 2009 geteisterd door dodelijk geweld van Boko Haram en andere jihadistische organisaties.

Het is al de tweede aanval in minder dan twee maanden tijd op een van de negen VN-basissen in het land. Op 1 maart had Iswap een aanval uitgevoerd in Dikwa, waarbij zes burgers om het leven kwamen.