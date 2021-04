Ben Weyts: “In juni moeten we maximaal terug naar het normale leven”

Eens alle kwetsbare mensen - de 65-plussers en de mensen met onderliggende aandoeningen - eind mei gevaccineerd zijn, moeten we maximaal terug naar het normale leven. Dat zegt minister van Onderwijs Ben Weyts in een interview met De Zondag. Na de paasvakantie moeten de scholen ook open gaan volgens de minister.

De scholen dicht houden na de paasvakantie, dat is voor Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ondenkbaar. Daarom stapt hij maandag ook met een voorstel naar het onderwijsveld. “Details wil ik nog niet geven, maar dat ik de scholen weer open wil, zal geen verrassing zijn. Ik hoop dat we maandag een compromis vinden, maar ik heb daar alle vertrouwen in”, klinkt het in De Zondag. Volgens de minister zal het Overlegcomité woensdag het voorstel vanuit het onderwijs ook respecteren. Volgens de minister is er geen pedagogische noch een virologische reden om de scholen toe te houden.

Volgens de minister zou ook tegen juni een heropening mogelijk moeten zijn, eens alle kwetsbaren gevaccineerd zijn. Dan is het de bedoeling om terug te keren naar het normale leven met twee basisregels die van kracht blijven: afstand houden en de mondmaskerplicht in publieke ruimtes. “Begin juni breekt een nieuwe tijd aan. Wat ik voorstel, is verantwoord én onderbouwd. Dat debat moet zo snel mogelijk gevoerd én beslecht worden. Dan kunnen we allemaal naar een momentum toeleven. Dat zou weer voor een positieve sfeer zorgen in de samenleving.”