“Incident” op nucleaire site waar Iran zich verrijkt met uranium

In Iran heeft zondagochtend een “incident” plaatsgevonden in een uraniumfabriek in Natanz. Er vielen geen gewonden en er kwam geen vervuiling vrij, aldus persbureau Fars, dat de woordvoerder van de Iraanse Organisatie voor Atoomenergie (OIAE) citeert.

In de fabriek waren zaterdag pas nieuwe kerncentrifuges geopend. Die centrifuges stellen Iran in staat om uranium sneller en in grotere hoeveelheden te produceren, hoewel dat ingaat tegen het nucleair akkoord dat in 2015 gesloten werd. Iran trekt zich de laatste tijd steeds minder aan van de beperkingen die met internationale verdragen aan het kernprogramma van het land zijn opgelegd.

“Er was een ongeval in een deel van het elektriciteitsnetwerk van de verrijkingsfaciliteit Chahid-Ahmadi-Rochan”, klinkt het zondag bij de woordvoerder van OIAE. “Er vielen geen gewonden en er kwam geen vervuiling vrij. De oorzaken van het incident worden onderzocht en later gecommuniceerd.”