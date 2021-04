Bowlingzaak in Zonhoven door zware brand in de as gelegd

Zonhoven - Een zeer hevige brand heeft zondagochtend bowlingzaak Bowling Champion in de Zavelstraat in Zonhoven verwoest. Het gebouw ligt dichtbij de baan Hasselt-Eindhoven. Er vielen geen gewonden.

De enorme rookpluim veroorzaakte hinder waardoor omwonenden de raad kregen ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Voor de bluswerken, die zondagmorgen nog bezig zijn, werd door de hulpverleningszone Zuid-West Limburg het grootwatertransport Limburg afgekondigd. Heel wat Limburgse brandweerkorpsen kwamen met tankwagens met extra bluswater ter plaatse.

In hetzelfde complex zijn ook een interieurontwerpstudio en een Pinksterkerkgemeenschap gevestigd. De online zondagviering van de Zonhovense Pinksterkerk is omwille van de brand afgelast. De oorzaak van de vlammenzee, die rond middernacht ontstond, is nog onbekend. De bowlingzaak, die in Limburg jarenlang een goed gekende zaak was, stond ook gekend voor de steengrill.