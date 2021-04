Jongen (21) valt uit raam en overlijdt nadat politie binnenvalt op lockdownfeestje in Antwerpen

Het parket is een onderzoek gestart naar een tragisch ongeval vannacht waarbij een jongen van 21 uit Deurne om het leven is gekomen. De man zou geprobeerd hebben te vluchten van een lockdownfeestje toen de politie ter plekke aankwam.

De politie van Antwerpen kwam om 4 uur vannacht aan in het hotel aan de Meistraat, nadat ze verschillende oproepen had gekregen van lawaaioverlast in een kamer op de bovenste verdieping. Het personeel van het hotel had al meermaals de gasten tevergeefs aangesproken, het feestje bleef doorgaan.

Bij aankomst van de politie probeerden de acht aanwezigen zich te verstoppen. Een 21-jarige man kroop daarvoor uit het raam en is naar beneden gevallen. De aanwezige politie-inspecteurs probeerden het slachtoffer te reanimeren tot de aankomst van het medisch personeel, maar alle reanimatiepogingen konden helaas niet meer helpen. De andere hotelgasten, het hotelpersoneel en de betrokken politiemensen waren zwaar onder de indruk van de feiten en kunnen rekenen op bijstand van de dienst Slachtofferzorg.

Het parket gaat een onderzoeksrechter vorderen om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.