Kustburgemeester: “Ook ik krijg sommige maatregelen niet meer uitgelegd”

Bredene -

Kustburgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) viel anderhalve maand geleden uit met een burn-out. Vandaag zoekt hij in coronatijden naar het juiste evenwicht in zijn leven én dat van zijn inwoners in Bredene. “Als ik als beleidsvoerder al geen perspectief zie, hoe moeten de mensen dat dan zien?”