Iraans parlement klaagt president Rohani aan

Het Iraanse parlement heeft een aanklacht ingediend tegen president Hassan Rohani. Ze beschuldigen hem ervan de wetten van het parlement te hebben genegeerd. Volgens persbureau Fars stemden 190 van de 235 parlementsleden voor de aanklacht. Verdere details werden er niet gegeven.

Waarnemers zien een verband tussen de stemming en de hernieuwde nucleaire onderhandelingen in Wenen, waarvoor wellicht een compromis nodig is met de Verenigde Staten. Kort na hun overwinning bij de parlementsverkiezingen in februari 2020 hadden de hardliners en conservatieven druk uitgeoefend op de gematigde president om af te treden. Ze beweren dat Rohani de Islamitische Republiek distantieerde van haar ideologische doelen.

Rohani van zijn kant beschuldigt de conservatieven in het parlement nationale belangen op te offeren voor een binnenlandse machtsstrijd voorafgaande aan de presidentsverkiezingen in juni. Rohani zelf maakt na twee ambtstermijnen mogelijk geen kans meer op het presidentschap, maar volgens waarnemers willen de hardliners de kansen van andere gematigde kandidaten minimaliseren.