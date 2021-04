Wordt Erling Haaland de eerste voetballer die een miljoen euro per week verdient?

Erling Haaland is samen met Kylian Mbappé de meest gegeerde voetballer op deze planeet. De beste - en rijkste - teams ter wereld dingen naar de handtekening van het Noorse godenkind van Dortmund. Maar wie Haaland wil zal diep in de buidel moeten tasten. Om de transfersom van dik boven de honderd miljoen euro te betalen. Maar ook om het recordloon van de 20-jarige aanvaller te bekostigen.

Mino Raiola, de beruchte supermakelaar van Haaland, is volgens The Mirror vastbesloten om van de Noor de eerste voetballer te maken die 1 miljoen pond (1,15 miljoen euro) per week verdient. Ter vergelijking. Kevin De Bruyne is sinds zijn contractverlenging de best betaalde speler in de Premier League. Hij verdient 450.000 euro bruto per week bij Manchester City.

Mino Raiola en Alf-Inge Haaland, de vader van Erling, hadden onlangs in Spanje een ontmoeting met het bestuur van Real Madrid en FC Barcelona. Maar de twee Spaanse topclubs zouden geschrokken zijn van de waanzinnige voorwaarden van de spits. Raiola zou bovendien eisen dat zowel hij als de vader van Haaland elk 20 miljoen euro commissie krijgen bij de transfer. Manchester City-trainer Pep Guardiola was al duidelijk: “Ik weet niet wat er zal gebeuren, maar aan zulke voorwaarden kopen we geen enkele aanvaller.”

Benieuwd welke club bereid is om het verst te gaan voor de goalgetter. Haaland scoorde dit seizoen 39 doelpunten in 41 wedstrijden voor club en land, nadat hij in de vorige campagne er 40 had gescoord in 38 wedstrijden voor Red Bull Salzburg en Dortmund.