Al meer dan 700 burgerslachtoffers bij aanhoudend geweld in Myanmar

Bij het protest en de rellen na de staatsgreep van het leger in Myanmar, zijn intussen al meer dan 700 burgers om het leven gekomen. Dat becijferde de Myanmarese organisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Op 1 februari greep het leger opnieuw de macht in het Zuidoost-Aziatische land. De democratische regering van Aung San Suu Kyi werd afgezet, na de zege van haar NLD-partij eind vorig jaar. Sindsdien is er aanhoudend volksprotest in de steden, waarbij het leger steevast de harde middelen niet schuwt om de menigte te verdrijven.

LEES OOK.Leger veroordeelt 19 demonstranten ter dood in Myanmar: “Ze willen mensen opjagen door dwang en geweld”

Volgens AAPP is er intussen sprake van 701 burgerslachtoffers. Een legerwoordvoerder haalde vrijdag het cijfer van 248 doden aan. Vrijdag was een heel bloederige dag, met 82 doden enkel in de noordoostelijke stad Bago, aldus de Myanmarese ngo. Het kantoor van de Verenigde Naties in Myanmar zegt intussen de situatie in de stad op te volgen. “We vragen de veiligheidsdiensten om hulpverleners toe te laten om de gewonden te verzorgen”, aldus het bureau via Twitter.

Bomexplosie

Ook zondag is het onrustig. Zo was er volgens lokale media bijvoorbeeld een bomexplosie nabij de bank Myawaddy in de centraal gelegen stad Mandalay. Een bewaker geraakte er gewond. Het leger, de “Tatmadaw”, controleert de bank.

Ook circuleert er in heel het land een oproep om zondagavond, na zonsondergang, de straat op te trekken met fakkels. De hele situatie doet ook opnieuw etnische conflicten opflakkeren - het land telt zowat 20 bewapende bevolkingsgroepen. In de noordelijke staat Shan viel het Ta’ang National Liberation Army (TNLA) een politiecommissariaat aan. Volgens een TNLA-generaal werd een tiental agenten gedood. Volgens lokale media staken de rebellen het gebouw in brand. Het leger voerde nadien luchtaanvallen uit, waarbij minstens één rebel om het leven kwam, zegt de gewapende groep.

LEES OOK. Verenigd Koninkrijk biedt bescherming aan buitengesloten Myanmarese ambassadeur