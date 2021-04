Veel vragen bij snelle verspreiding brand in Opwijk: “Parket gaat onderzoeken maar zelf nemen we ook stappen”

Opwijk - In Opwijk worden er heel wat vragen gesteld over de brand die vrijdagnamiddag een flatgebouw met 36 appartementen vernielde. Vooral de snelheid waarmee het vuur zich kon uitbreiden over de acht dakappartementen, doet de wenkbrauwen fronsen.

Burgemeester Inez De Coninck heeft de bouwplannen van het gebouw laten opvragen. “Er staat in onze gemeente nog een tweede gebouw dat door dezelfde aannemer gebouwd is, we willen achterhalen of er zich daar geen gelijkaardig probleem kan stellen”, klinkt het.

De brand in de appartementsgebouwen in de Kloosterstraat ontstond vrijdagnamiddag omstreeks 14.40 uur op de derde verdieping van één van de appartementen, en kende een snelle uitbreiding. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de daken van de verschillende flats. Het kostte de brandweer uren werk om het vuur te blussen en de uiteindelijke ravage was enorm. De bovenste appartementen waren volledig vernield, zozeer dat zelfs stukken van de gevel moesten afgebroken worden, en de ondergelegen appartementen hadden flinke waterschade opgelopen.

Nog een gebouw

“Het is vooral de snelheid waarmee het vuur zich heeft verspreid, die ons vragen doet stellen”, zegt burgemeester De Coninck. “Was er een probleem met de brandveiligheid? Lag het aan het ventilatiesysteem, waarvan de buizen onder het dak liepen? We hopen dat het parket die vragen meeneemt in zijn onderzoek maar zelf nemen we ook stappen.”

Zo heeft de burgemeester de plannen van het gebouw opgevraagd. “We beschikken op het gemeentehuis enkel over de plannen die bij de bouwaanvraag staken, die zijn minder gedetailleerd”, gaat De Coninck verder. “Onze ongerustheid is ook ingegeven door het feit dat er in de gemeente nog een tweede gebouw staat dat volgens hetzelfde stramien is gebouwd, en waar zich dus misschien eenzelfde probleem dreigt te stellen. We gaan ook aan de brandweer vragen om daar een bijkomende inspectie te doen.”

De bewoners van de vernielde appartementen hebben intussen tijdelijk onderdak gekregen bij vrienden en familie, maar de gemeente Opwijk gaat de komende dagen werk maken van structurele opvang.