Ook op lockdownfeestje in Borgerhout incident tijdens politiecontrole: vrouw springt uit raam en raakt gewond

In Borgerhout heeft de Antwerpse politie zaterdagavond een lockdownfeestje stilgelegd waar 16 personen aanwezig waren. Een vrouw probeerde de politie te ontvluchten door uit het raam te springen. Ze raakte gewond aan de schouder. In de nacht van zaterdag op zondag viel ook een 21-jarige man uit Deurne uit het raam van een Antwerps hotel. Hij wilde zich verstoppen voor de politie tijdens een lockdownfeestje. Die val liep fataal af.

De politie deed zaterdagavond rond 20 uur een huiszoeking in een woning in de Luchtvaartstraat in Borgerhout. Daar bleken 16 personen aanwezig, onder wie vier kinderen. Een van de aanwezigen vertelde de agenten tijdens de controle dat ze naar het toilet moest. Ze probeerde te ontsnappen door uit het raam te springen, maar schreeuwde het uit van de pijn toen ze in de tuin van de buren neerkwam.

De politie liet daarop een ziekenwagen komen. De vrouw bleek een verwonding te hebben opgelopen aan de schouder, maar was niet in levensgevaar.

LEES OOK. Jongen (21) valt uit raam en overlijdt nadat politie binnenvalt op lockdownfeestje in Antwerpen

Dodelijke val aan Theaterplein

In de nacht van zaterdag op zondag gebeurde nog een tweede incident, dat veel ernstiger afliep. Tijdens een lockdownfeestje in een Antwerps hotel aan het Theaterplein stierf een 21-jarige man uit Deurne. Hij maakte een fatale val uit het raam toen hij zich wilde verstoppen voor de politie.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageerde geschokt op dat overlijden. “Ik wil mijn medeleven betuigen aan zijn familie en naasten. Het gerechtelijk onderzoek naar deze verschrikkelijke gebeurtenis loopt.”