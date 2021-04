Moord op Griekse journalist mogelijk het werk van georganiseerde misdaad

Het onderzoek naar de brutale moord afgelopen vrijdag op een Griekse journalist spitst zich toe op de georganiseerde misdaad. De 52-jarige misdaadreporter Giorgos Karaivaz had volgens Griekse media een groot netwerk in het criminele milieu. De man schreef meermaals over de sterke invloed van de onderwereld. Zo had de georganiseerde misdaad volgens zijn werk een hand in de benoemingen bij de politie. Vermoedelijk werd hij neergekogeld omwille van zijn berichten, klinkt het.

Twee onbekenden schoten Karaivaz vrijdagmiddag dood voor zijn woning in de Atheense wijk Alimos. Volgens de krant Kathimerini toonde de autopsie aan dat hij geraakt werd door tien kogels: zes in de borststreek, twee in het hoofd, een in de nek en een in de handpalm. Speurders bekijken momenteel camerabeelden uit de buurt. Ze analyseren ook zijn blog, gsm en computer.

LEES OOK. Journalist voor zijn woning doodgeschoten in Griekenland

Geen terrorisme

Volgens de Griekse media zijn er vermoedens dat de daders buitenlandse huurmoordenaars zijn. Mogelijk bevinden ze zich niet meer in het land.

De autoriteiten sluiten intussen een terroristisch motief uit. De moord deed vele Grieken herinneren aan de moord op journalist Sokratis Giolios elf jaar geleden. Hij werd met zestien schoten afgemaakt voor zijn eigen huis. Een extreemlinkse Griekse terreurorganisatie eiste nadien de aanslag op.

Minister van Burgerbescherming Michalis Chrysochoidis beloofde zaterdag op de televisie om snel te schuldigen te vinden en hen voor de rechter te brengen. Ook premier Kyriakos Mitsotakis zei dat er snel duidelijkheid komt.