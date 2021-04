Amerikaanse minister van Defensie volgende week in Brussel verwacht

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin is zaterdag vertrokken voor een tour richting Israël, Duitsland, ons land en het Verenigd Koninkrijk. Op de agenda staan volgens het Pentagon ontmoetingen met regeringsleiders en militaire toplui. De ontslagnemende Israëlische minister van Defensie, Benny Gantz, ontving zondag zijn collega. Komende week houdt de viersterrengeneraal op rust halt in Brussel voor een ontmoeting met NAVO-topman Jens Stoltenberg.

In Israël zullen Ganz en Austin vermoedelijk het Iraans nucleair dossier bespreken. Na afloop werd de “onbreekbare band” met Israël benadrukt. De baas van het Pentagon zal ook ontslagnemend premier Benjamin Netanyahu ontmoeten. Die moet na de recente stembusgang, de vierde in twee jaar tijd, opnieuw op zoek naar een meerderheid in de Knesset. Vermoedelijk zal Austin de Palestijnse gebieden niet aandoen, al gaf president Joe Biden eerder al te kennen dat hij de diplomatieke banden met de Palestijnen herop wil bouwen.

Rusland bespreken

Austin wordt dinsdag in Duitsland verwacht. Op het menu staat onder meer een ontmoeting met ambtgenoot Annegret Kramp-Karrenbauer. De defensiebaas zal er ook de Amerikaanse militaire hoofdkwartieren voor Europa en voor Afrika bezoeken.

Woensdag staat alvast een persconferentie in Brussel op de agenda, zo valt te lezen op de website van de NAVO. De minister van Defensie zal de secretaris-generaal van de militaire alliantie, Jens Stoltenberg, ontmoeten. De twee zullen volgens het Pentagon het “destabiliserende optreden” van Rusland bespreken, net als de opmars van China, terrorisme en mondiale uitdagingen als COVID-19 of nog de opwarming van de Aarde.

Na Brussel vertrekt Austin naar Londen, voor een ontmoeting met de Britse defensieminister Ben Wallace