Rik vindt zijn gestolen wagen terug: “Met meer hulp van vrienden dan van het parket”

Aalst / Mechelen - Rik Geers uit Nieuwerkerken is bijzonder opgelucht maar ook kwaad: op een parking in Mechelen heeft hij vrijdagavond zelf zijn gestolen auto teruggevonden. Dat deed hij met de hulp van enkele vrienden, want op het parket kon hij niet rekenen. “Daar wilden ze net voor het weekend geen nieuw dossier meer opstarten.”

Toen Rik vrijdagmorgen zijn huis verliet, merkte hij dat zijn wagen niet meer voor de deur stond. “De diefstal moet rond 5 uur gebeurd zijn”, zegt de man. “Mijn vrouw hoorde de hond toen blaffen, maar we hadden helemaal niets door. Even later werd de auto opgemerkt door een camera op de Siesegemlaan.” Rik schakelde de hulp in van de politie en deelde een foto van de gestolen wagen op Facebook.

“Via mijn Facebookbericht kreeg ik verschillende tips binnen. Een vriend van mij, die garagist is, zei dat we mijn auto via de IMEI-code in de gps konden opsporen.”

Opgelucht en kwaad

De lokale politie moet echter eerst toestemming vragen aan het parket vooraleer ze die locatiegegevens mag opsporen. Dat verliep vrijdagavond nogal moeizaam. “Het parket wilde geen nieuw dossier openen omdat het al bijna 17 uur was. Het zou pas voor maandag zijn, zo kregen we te horen.”

Zolang wilde Rik niet wachten. Samen met een vriend begon hij dan maar zelf zijn wagen te traceren. “Het meest recente signaal verscheen in Mechelen, we sprongen in de auto en lichtten ondertussen de politie van Aalst en Mechelen in.”

Even later vond Rik Geers zijn Renault RS Megane terug. “Op een parking op een bedrijventerrein, met een Franse nummerplaten erop”, zegt Rik, die opgelucht, maar ook kwaad is. “Als het van het parket had afgehangen, had ik mijn wagen nooit teruggezien. Dat de rechercheur eerst toestemming moet vragen, is puur tijdverlies.” De politie van Aalst valt niets te verwijten, zo voegt Rik er nog aan toe.

Camerabeelden

De identiteit van de daders is nog niet bekend. “De ochtend voor de diefstal liep hier wel een man rond die zich nogal verdacht gedroeg. Op camerabeelden van de buren zie je hem met veel aandacht naar de auto’s kijken. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat hij er iets mee te maken heeft.”

De auto van Rik staat momenteel nog bij de politie voor sporenonderzoek, in de loop van krijgt hij hem terug. “Als we nu nog eens ’s nachts onze hond horen blaffen, zullen we meteen beneden staan”, besluit de Aalstenaar .