Machinist was niet op zijn post tijdens treinongeval in Egypte dat aan 20 mensen het leven kostte

Bij het dodelijk treinongeval van eind maart in Egypte, waren de treinbestuurder en zijn assistent van een van de twee treinen niet op post toen de botsing plaatsvond. Dat meldt het Egyptische parket-generaal zondag, maar de twee ontkennen dat.

De botsing tussen twee passagierstreinen vond op 26 maart plaats in het centrum van het land. Finaal was er sprake van minstens 20 dodelijke slachtoffers en 199 gewonden, zo blijkt zondag uit een nieuwe balans. In eerste instantie was sprake van 32 doden bij het ongeval nabij het dorp al-Samaa Gharb, vlakbij de stad Sohag, maar de dodentol werd nadien meermaals bijgesteld.

Het parket-generaal haalt nu een rapport van de speurders aan en zegt dat “de twee niet in de stuurcabine aanwezig waren, zoals ze zelf beweren”. De trein in kwestie reed in op een trein voor hen.

Automatiseren

Treinrampen zijn alleszins niet vreemd aan het land. Zo werd de huidige transportminister, oud-generaal Kamel el-Wazir, in 2019 aangesteld na een dodelijk treinongeval. Volgens el-Wazir speelde een “menselijke factor” bij het ongeval van enkele weken geleden. Hij beloofde eerder tegen 2024 het volledige Egyptische spoor te automatiseren.

De dodelijkste treinramp in de Egyptische geschiedenis dateert van 2002. Bij een brand in een trein zowat veertig kilometer ten zuiden van Caïro lieten meer dan 360 mensen het leven.