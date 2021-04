München hoopt EK-wedstrijden in halfvol stadion te kunnen organiseren

De Duitse voetbalbond (DFB) hoopt komende zomer tijdens het EK voetbal (11 juni-11 juli) haar wedstrijden in een voor de helft gevulde Allianz Arena in München te kunnen organiseren. Dat bevestigde Philipp Lahm, voormalig aanvoerder van de Mannschaft en momenteel hoofd van het organisatiecomité, zondag.

“Er zijn verschillende scenario’s”, zei Lahm zondag bij radiostation Antenne Bayern. “Ik denk niet dat het realistisch is te hopen op een volledig gevuld stadion. Maar toeschouwers ontvangen zal wel mogelijk zijn. We gaan in onze plannen uit van een aanwezigheid van 0 tot 50 procent van de stadioncapaciteit. We blijven optimistisch en zetten ons werk verder.”

De voorbije dagen was het stil gebleven in München. Terwijl speelsteden Londen, Kopenhagen, Sint-Petersburg, Boedapest, Bakoe, Amsterdam, Boekarest en Glasgow lieten weten te willen spelen voor toeschouwers - het aantal verschilde naargelang de speelstad - bleef het onduidelijk wat de organisaties in München, Rome, Bilbao en Dublin van plan waren. Zij krijgen tot 19 april om hun dossier verder uit te werken. “Die dag zullen finale beslissingen worden genomen wat betreft het organiseren van wedstrijden op die vier locaties”, stelde de UEFA afgelopen vrijdag. De Europese voetbalbond wil op het EK absoluut toeschouwers zien bij elke wedstrijd.

In München worden de drie groepswedstrijden van de Duitse nationale ploeg en een kwartfinale afgewerkt.