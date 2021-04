Honderden skiërs wagen zich halfnaakt in de sneeuw op jaarlijks festival ondanks coronamaatregelen

Wintersporters trekken meestal meerdere laagjes aan, maar de deelnemers van het jaarlijkse Boogel Woogel-festival in de Russische stad Sotsji doen net het omgekeerde. Een zevenhonderdtal deelnemers gleed de ijskoude pistes naar beneden in bikini, badpak, zwemshort of een ander - weinig verhullend - kostuum. Daarbij werd niet altijd rekening gehouden met de coronamaatregelen in het land: er waren amper mondmaskers te bespeuren en niet iedereen hield zich aan social distancing.