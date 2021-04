Domper na de gewonnen Clasico: Lucas Vazquez is geblesseerd aan linkerknie en is mogelijk rest van seizoen buiten strijd

Lucas Vazquez, rechtsback/rechtsbuiten van Real Madrid, heeft zaterdagavond in de Clasico tegen Barcelona (2-1 winst) vlak voor rust een blessure aan de ligamenten van de linkerknie opgelopen. Vazquez zou mogelijk het volledige seizoenseinde aan zich voorbij moeten laten gaan. Met dat nieuws kwam Real zondag naar buiten.

Vazquez, die goed was voor de assist bij de openingsgoal van Karim Benzema, moest in de 42e minuut noodgedwongen vervangen worden door Alvaro Odriozola na een hard duel met Sergio Busquets.

Real kwam zelf niet met duiding naar buiten over de duur van zijn afwezigheid, maar volgens de Spaanse pers zou hij out zijn voor de rest van het seizoen. Daardoor zal hij zeker niet van de partij zijn in de CL-return in en tegen Liverpool van aankomende woensdag. De Koninklijke won de heenmatch dinsdag met 3-1.

De blessure bezorgt Zidane nog meer kopzorgen in het defensieve compartiment aangezien ook Sergio Ramos (linkerkuit), Raphaël Varane (corona) en Dani Carvajal (rechterdij) onbeschikbaar zijn.

Vazquez staat nog tot 30 juni onder contract in de Spaanse hoofdstad en er is nog steeds geen nieuws over een eventuele contractverlenging. Hij zou de club dus in de zomer kunnen verlaten.