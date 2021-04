Verschillende honden vergiftigd tijdens wandeling: politie roept op tot waakzaamheid

Herent / Kortenberg - Het afgelopen weekend kwamen in de regio Herent en Kortenberg verschillende gevallen van vergiftiging van honden binnen bij de politie.

Afgelopen vrijdag waarschuwde de politie HerKo voor gif in natuurgebied Molenbeekvallei, op de grens van Herent met Kortenberg. Een hond geraakte daar vergiftigd door een onbekend voorwerp of voedsel tijdens een wandeling met zijn baasje en stierf wat later.

Nog afgelopen weekend raakte een tweede hondje vergiftigd tijdens een wandeling in Everberg, een deelgemeente van Kortenberg. Nabij de kerk kreeg maltezer Rik plots trillingen over heel zijn lijfje. Zijn baasje ging meteen naar de dierenarts, waar Rik aan een infuus werd gelegd. Het gevaar is nog steeds niet geweken. Waarschijnlijk is het diertje in aanraking gekomen met rattenvergif.

En nog een baasje meldde een vergiftiging van haar hond op sociale media, dit keer ter hoogte van de Wijnegemhofstraat in Everberg. Haar viervoeter kreeg ook spierspasmen en is momenteel bij de dierenarts in behandeling tot de situatie onder controle is. Politie en baasjes vragen aan hondeneigenaars om extra alert te zijn tijdens de wandelingen.