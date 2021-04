Voor het eerst ook vaccins uitgedeeld op zondag: “Vier vaste lijnen en één vliegende prikker voor grote drukte”

Sint-Niklaas -

Er is geen zondagsmis, de wielerclub rijdt niet en Parijs-Roubaix is verplaatst naar oktober. Is de te vaccineren Vlaming klaar om van zondag vaste prik te maken? De start was alvast in Sint-Niklaas een schot in de roos. “Voor mijn tweede prik kom ik hier graag opnieuw terug op een zondag.”