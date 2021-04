Prins Andrew reageert op overlijden van vader: “Dood van echtgenoot laat grote leegte achter bij Queen”

De dood van haar echtgenoot prins Philip laat bij de Britse koningin Elizabeth “een grote leegte achter in haar leven”. Dat heeft prins Andrew, de tweede zoon van het paar, zondag tegenover Britse reporters verklaard.

Maar het 94-jarige staatshoofd blijft wel “ongelooflijk stoïcijns” met de hele situatie. “Wij, haar familie en iedereen die dicht bij haar staat, verzamelen rond haar en verzekeren dat we er voor haar zijn; dat er veel steun is, niet enkel voor haar, maar voor iedereen die met deze enorme verandering moet omgaan”, zei de 61-jarige prins na afloop van een kerkdienst. Die vond plaats in de ‘Royal Chapel of All Saints’, op het terrein van de ‘Royal Lodge’ in het koninklijk park van Windsor meldt ook zender Sky.

Prins Philip stierf vrijdag op 99-jarige leeftijd. Hij was 73 jaar getrouwd met de Queen. Prins Andrew - die in opspraak gekomen is met het zedenschandaal rond Jeffrey Epstein - zei nog dat zijn vader een opmerkelijk man was. Zijn dood is “een groot verlies”. Het is “alsof de grootvader van de natie niet langer bij ons is”.

Ook de jongste zoon, prins Edward, haalde de loftrompet boven. De 57-jarige is ontroerd over het lof dat iedereen toebedeeld aan prins Philip. Dat is “fantastisch”.

Prins Philip wordt komende zaterdag begraven. Intussen kijkt heel het land uit naar de terugkeer van prins Harry. De kleinzoon van de Queen leeft in onmin met de rest van de koninklijke familie. Vrouw Meghan Markle is in de VS gebleven. Voormalig premier John Major (conservatieven) omschrijft bij de BBC het overlijden van de Duke of Edinburgh als een “ideale gelegenheid” om de twisten begraven.