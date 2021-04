Alleen inwoners met vaccin worden geëvacueerd na vulkaanuitbarsting op Saint Vincent

Het evacueren van de ruim 16.000 inwoners van het risicogebied rond de vrijdag uitgebarsten vulkaan La Soufrière verloopt erg moeizaam op Saint Vincent. De opvangcentra zitten stilaan vol, waardoor de regering zoveel mogelijk inwoners met cruiseschepen probeert over te brengen naar andere caraïbische eilanden. Maar daarop mogen dan weer alleen mensen mee die gevaccineerd zijn tegen Covid-19.

Duizenden inwoners zijn al geëvacueerd sinds de vulkaan Soufrière afgelopen vrijdag uitgebarsten was en grote delen van het Caraïbische eiland onder een laag vulkaanas bedekt heeft. In het risicogebied wonen in totaal 16.000 mensen en premier Ralph Gonsalves liet eerder al verstaan dat ook zij best zo snel als mogelijk het risicogebied verlaten.

Duizenden van hen zijn ondergebracht in de 130 opvangcentra die het eiland rijk is, maar daar is amper nog plaats voor extra bewoners. “We zoeken oplossingen”, zei premier Gonsalves eerder al.

Om te helpen, hebben enkele cruiseschepen daarom aangeboden inwoners van het eiland te over te brengen naar andere eilanden in de buurt. De voorkeur van de premier zou uitgaan naar een scenario waarin de schepen enige tijd rondvaren met die mensen aan boord, tot de situatie onder controle is, maar daar is niet genoeg personeel voor. Wat dus wel kan, is louter het transport doen van die inwoners van Saint Vincent.

Vaccinatie

Maar, zo maakte de zichtbaar geëmotioneerde en huilende premier bekend, alleen mensen die gevaccineerd zijn tegen Covid-19 zullen die schepen op mogen. “Onze medische verantwoordelijke zal de personen identificeren die al gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, want alleen zij mogen aan boord van de schepen”, zei Gonsalves zondag op een persconferentie.

Mensen die vandaag gevaccineerd worden, kunnen niet meteen aan boord van het schip. Zij zullen volgens de premier enkele dagen geduld moeten oefenen om te bekomen van het prikje. “Soms ontstaan er bijwerkingen door, duizeligheid in het hoofd bijvoorbeeld”, zei hij.

De beslissing is niet genomen door Gonsalves zelf, benadrukte hij. Het is de beslissing van de naburige eilanden Saint Lucia, Grenada, Barbados en Antigua om alleen mensen op te vangen die ingeënt zijn.