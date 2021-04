Kiezers Kirgizië stemmen in referendum voor uitbreiding van macht president

De kiezers in Kirgizië hebben zondag in een referendum gekozen om de macht van president Sadyr Japarov uit te breiden. Dat blijkt uit gegevens van de verkiezingscommissie.

Met de stemming maken de kiezers de weg vrij om het politieke systeem van het land te doen evolueren van een parlementair systeem naar een presidentiële republiek, aldus vicepremier Ulugbek Karymshakov tijdens een persbriefing, meldt persagentschap Akipress.

Het bleef tot na de sluiting van de stembureaus om 20.00 uur (16.00 uur Belgische tijd) onduidelijk of er voldoende mensen hun stem hadden uitgebracht om het referendum geldig te verklaren. Kort na de sluiting van de stembussen meldden functionarissen dat de grens van 30 procent van de kiesgerechtigden werd gerond, en dat 80 procent van de mensen die kwamen opduiken stemden voor de hervormingen.

Terugkeer naar autoritair regime

Critici vrezen dat de veranderingen een terugkeer naar een autoritair regime in de hand werken, individuele vrijheden in gevaar brengen en de rechtsstaat verstoort in een van de enige democratische landen in Centraal-Azië.

Kirgizië switchte tien jaar geleden na een revolutie naar een parlementair systeem. Maar het land verkeert in chaos sinds de betwiste verkiezingen van oktober vorig jaar.

Geweld

Die werden gewonnen door de partijen die toenmalig president Sooronbaj Jeebenkov steunen. Na de afkondiging van de resultaten kwam het echter tot geweld en schermutselingen. De officiële verkiezingsresultaten werden betwist omdat er stemmen gekocht zouden zijn. De stemming werd geannuleerd, maar dat kalmeerde het straatprotest niet. President Jeebenkov zag zich uiteindelijk genoodzaakt ontslag te nemen.

In de plaats werd de populist Sadyr Japarov waarnemend president. Zijn aanhangers hadden hem bij de protesten uit de gevangenis bevrijd. Hij was na zijn vrijlating al tot premier benoemd, en haalde niet veel later dus ook het interim-presidentschap binnen.

Japarov zat een lange gevangenisstraf uit wegens deelname aan de gijzeling van een regionale gouverneur. Een rechtbank annuleerde intussen zijn veroordeling.