Moet coach Karim Belhocine vrezen voor zijn job? “Er zullen veel kandidaten zijn om Charleroi over te nemen”

Ondanks de 4-0-nederlaag wandelde zaterdagavond een goedgeluimde Karim Belhocine de Gentse perszaal binnen. Nochtans hangen er donkere wolken boven het hoofd van de Charleroi-coach. De Zebra’s begonnen met een knappe 18 op 18 aan het seizoen, maar zakten daarna volledig weg en slaagden er uiteindelijk zelfs niet in zich te plaatsen voor Play-off 2.

“Ik vind dat Karim hier héél goed mee omgaat”,stak Hein Vanhaezebrouck zijn voormalige T2 een hart onder de riem. “Hij blijft rustig en heeft voor alles een duidelijke uitleg. Als Charleroi beslist om niet door te gaan met hem, ben ik er zeker van dat er veel kandidaten zijn om hem op te pikken.”

“Wees gerust, er zullen ook genoeg kandidaten zijn om bij Charleroi over te nemen”, repliceerde Belhocine met de glimlach. “Ik blijf gewoon mijn job doen tot het einde van het seizoen. Daarna zien we wel. Als het niet loopt in het voetbal, moet de balans worden gemaakt. Vaak is dan de trainer de eerste die de rekening betaalt. Zo werkt het nu eenmaal in dit wereldje. Als ik hiervoor de verantwoordelijkheid moet dragen, dan accepteer ik dat. Uiteindelijk zijn de club en de supporters het belangrijkste.”