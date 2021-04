Duits stel aangehouden voor diefstal Rolex-horloge in Knokke-Heist

Knokke-Heist - De onderzoeksrechter in Brugge heeft een stel afkomstig uit Duitsland aangehouden voor grijpdiefstal. De man en vrouw hadden vrijdag een Rolex-horloge gestolen van een 65-jarige persoon in Knokke-Heist. De twee konden uiteindelijk de dag nadien worden gevat door de politie in Antwerpen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Het stel achtervolgde vrijdag met hun BMW met Duitse nummerplaat hun slachtoffer in Knokke-Heist. Uiteindelijk stapte de vrouw uit en nam de arm van de persoon in kwestie vast om zijn dure horloge te stelen. Het duo reed daarop weg. Daags nadien konden ze worden gevat door de politie in Antwerpen. Vermoedelijk waren ze van plan het horloge door te verkopen. De politie vond de Rolex terug in de voering van de achterbank van de BMW.

Zondag verschenen de twee voor de Brugse onderzoeksrechter. Ze blijven aangehouden.