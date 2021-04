Zulte Waregem laat top acht voorlopig liggen, wat moet er volgende week beter tegen AA Gent? “We wonnen te weinig duels”

Zulte Waregem heeft door de 4-2-nederlaag tegen KV Mechelen nagelaten zichzelf te verzekeren van een plekje in de top acht. Essevee heeft wel nog altijd zijn lot in eigen handen, maar winst komende zondag tegen AA Gent is dan wel een must. Al zullen er tegen de Buffalo’s toch enkele zaken beter moeten.