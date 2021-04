Christian Brüls wilt niks weten van mogelijke decompressie bij STVV: “Als je zo voor de dag komt, zit een pak slaag erin”

Christian Brüls begon twijfelachtig aan de wedstrijd tegen Genk. Hij kampte – net als Steve De Ridder – met een teenblessure sinds de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Verder was er vooraf veel gepalaverd over decompressie na de redding van STVV, maar ook dat wilde de Luxemburger niet als excuus inroepen voor het zware verlies.

“Als je met 4-0 de boot ingaat in een derby, moet je niet afkomen met excuses”, sprak Brüls zuchtend. “Als je slecht voor de dag komt en een tegenstander goed, dan zit een pak slaag erin. We slaagden er al in de beginfase niet in om hoog te pressen, wat ons de weken voordien wel volop punten had opgeleverd. We zaten niet in de match en lieten ons veel te gemakkelijk doen. Als dat gebeurt, maakt een sterke ploeg als Genk je volledig af. Als we hier iets wilden rapen, moesten we 100 procent zijn. Dat was bijlange niet het geval. Geen excuses: wij waren slecht, Genk goed. Punt aan de lijn.”