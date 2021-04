Zo goed als gered: hoe Yves Vanderhaeghe Cercle Brugge in korte tijd naar het behoud leidde (maar ook afhankelijk is van Monaco)

Cercle Brugge is gered. Tenzij Moeskroen nog zes op zes pakt én Cercle niet wint van Oostende. Voor het tweede opeenvolgende jaar ontsnapt Cercle zo (verdiend) aan de degradatie. Vorig jaar was er Bernd Storck als grote verlosser, nu valt die eer te beurt aan Yves Vanderhaeghe. Met minder zwier, maar minstens evenveel vakkennis klaarde hij deze klus. Hoe ging hij precies tewerk.

Bij Cercle zal je geen kwaad woord horen over Paul Clement. De Engelse trainer was goed aan het seizoen begonnen, maar zijn positie was onhoudbaar geworden na een 4 op 39. Clement was niet de eerste en ...